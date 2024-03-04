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"Должен целовать мне ноги": Фьюри уверен, что сделал Нганну звездой

Британский боксер рассказал, за что камерунец должен быть благодарен ему.
Сегодня, 12:42
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем бывшем сопернике Фрэнсисе Нганну, который в ближайшем бою встретится с Энтони Джошуа.

Британский боксер заявил, что камерунец должен быть ему благодарен, что он в свое время согласился разделить с ним ринг и предоставил возможность хорошо заработать.

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"Нас ждет отличный бой Джошуа против Нганну. Я не уверен, чего люди ожидали от этого парня перед нашим боем. Никто серьезно его не воспринимал. Он доказал всем, что они ошибались. Для него это фантастика.

Я согласился встретиться с Фрэнсисом, сделав его звездой, мультимиллионером. Теперь он получил возможность заработать еще больше. Поэтому он должен поблагодарить меня. Он должен встать на колени и целовать мне ноги", - сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Филип Хргович спрогнозировал, чем завершится бой Джошуа - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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