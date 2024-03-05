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Джошуа объяснил, почему не завершил карьеру боксера

Британец отметил роль денег и славы в его жизни.
Сегодня, 13:22
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о своей карьере.

По словам британца, его интересует желание дальше боксировать.

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"Я не сосредоточен на каких-либо вознаграждениях от кого-либо. Я на это никогда не обращал внимания и ни когда не буду. Мне просто нравится драться и это все что мне нужно. Именно поэтому я продолжаю этим заниматься.

Все это внутри меня. Я не могу объяснить это чувство. У меня есть прекрасная возможность путешествовать по миру, проявить себя в прекрасном виде спорта, который я люблю. Мне нравится вызовы, которые мне нужно постоянно принимать. Я каждый раз узнаю что-то новое о себе. Это все что меня волнует. Посмотрим, как далеко я смогу зайти", - приводит слова Джошуа Boxing News 24/7.

Свой следующий бой Энтони проведт 8 марта против Фрэнсиса Нганну. Джошуа признался, как бы хотел победить камерунца.

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