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Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну

Американец верит в силу боксера.
Сегодня, 14:17
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

По словам американца, британец сможет одолеть звезду из UFC.

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"Супертяжелый дивизион просто другой. Нганну - фрик. Он уронил Фьюри одним ударом.

У Нганну есть нейтрализатор. Я считаю его очень сильным, он буквально фрик. Нельзя сбрасывать его со счетов. Но я думаю, что Эй Джей победит. Впрочем, Нганну - не тот, кого ты можешь списать со счетов", - сказал Хэйни на шоу The MMA Hour.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Энтони предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа девин хэйни фрэнсис нганну

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