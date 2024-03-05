Хэйни сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни высказался о поединке Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.
По словам американца, британец сможет одолеть звезду из UFC.
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"Супертяжелый дивизион просто другой. Нганну - фрик. Он уронил Фьюри одним ударом.
У Нганну есть нейтрализатор. Я считаю его очень сильным, он буквально фрик. Нельзя сбрасывать его со счетов. Но я думаю, что Эй Джей победит. Впрочем, Нганну - не тот, кого ты можешь списать со счетов", - сказал Хэйни на шоу The MMA Hour.
Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Энтони предсказал победителя боя Усик - Фьюри.
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