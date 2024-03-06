Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который в своем ближайшем бою встретится с Фрэнсисом Нганну, рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Британец отметил, что может уйти, когда бокс перестанет приносить ему эмоции и удовольствие.

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"Я уйду, когда бокс перестанет меня волновать. Думаю, это произойдет, когда я перестану по этому поводу волноваться. Если ты боксируешь только ради денег, то принимаешь глупые решения. В боях нужно смотреть правде в глаза, деньги не могут быть движущей силой.

Вот поэтому у меня есть шанс отлично себя проявлять. Конечно, бокс - это трудно. Но когда я скажу, что с меня достаточно? Пока что я чувствую, что могу стать еще лучше", - цитирует Джошуа Boxing Social.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Энтони Джошуа оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри.

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