"Чудеса случаются": Джошуа рассказал, как перенес два поражения от Усика

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа высказался о том, как он изменился после поражения от обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британца, ему помог Бог.

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"Иногда, когда ты в своей голове, ты молишься и чудеса случаются. Вот что я могу сказать. Бог добрый, он работает мне на пользу", - приводит слова Энтони Dazn.

Свой следующий бой Джошуа проведет против Нганну 8 марта.

Ранее Энтони рассказал, когда может завершить карьеру.

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