iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Чудеса случаются": Джошуа рассказал, как перенес два поражения от Усика

Британец отметил свой дух.
Вчера, 21:20
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа высказался о том, как он изменился после поражения от обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британца, ему помог Бог.

Читай также: Фьюри - об Усике: Маленький левша, я убью его, без проблем

"Иногда, когда ты в своей голове, ты молишься и чудеса случаются. Вот что я могу сказать. Бог добрый, он работает мне на пользу", - приводит слова Энтони Dazn.

Свой следующий бой Джошуа проведет против Нганну 8 марта.

Ранее Энтони рассказал, когда может завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
"Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну "Деньги бы я на него не поставил": Гвоздик сделал прогноз на бой Джошуа - Нганну
Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов
Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
Бокс23:40
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
НБА23:36
Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя
Киберспорт23:26
BLAST Premier Spring Showdown: Liquid сенсационно вылетели от португальцев, OG выбили Complexity
Бокс23:15
Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK