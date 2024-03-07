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Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа

Камерунец жаждет одолеть британскую звезду.
Вчера, 23:40
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился мнением о бое с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

По словам камерунца, он победит боксера из Великобритании.

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"Я кое-чему научился с прошлого боя к этому. Я приобрел немного опыта, но мое мышление осталось прежним. Это только мой второй боксерский поединок, но я сражаюсь против двух лучших ребят в боксе.

Мое мышление такое же, я андердог. Я собираюсь доказать, что ты можешь быть андердогом и сделать это. Я стою на своем. Мой официальный прогноз: я оставлю ринг с победой", - приводит слова Нганну Dazn.

Вечер бокса пройдет 8 марта в Саудовской Аравии.

Напомним, боксеры провели финальную битву взглядов.

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