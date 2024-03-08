iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа - Нганну: раскрыты гонорары соперников за бой

Британец заработает в два с половиной раза больше камерунца.
Сегодня, 14:33
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1).

Бой возглавит вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который состоится в ночь с 8 на 9 марта.

Читай также: Нганну перевесил Джошуа: видео финальной битвы взглядов

Перед боем были озвучены гонорары будущих соперников. Как утверждает IFL TV, британский боксер заработает за поединок 50 миллионов долларов, в то время как камерунский боец получит 20 миллионов долларов.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на бой Джошуа - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

Статьи по теме

Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой
Фьюри заявил о намерении подраться с Нганну в клетке Фьюри заявил о намерении подраться с Нганну в клетке
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
Наполи установил ценник на одного из своих лидеров Наполи установил ценник на одного из своих лидеров
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:16
Наполи установил ценник на одного из своих лидеров
Украина17:10
Автогол Сарапия подставил Днепр-1 в игре с Рухом
Европа16:56
Тен Хаг: Мы движемся в правильном направлении
Формула 116:50
Гран-при Саудовской Аравии: Третья практика. Ферстаппен снова первый, Бермэн в топ-10
Европа16:27
Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин
Европа15:59
Еще с одного английского клуба могут снять очки
Формула 115:55
Алонсо расскажет о планах на будущее в течение "следующих нескольких недель"
Европа15:43
Почеттино - об освистывании болельщиками: На их месте я бы вел себя так же
НБА15:24
Таунс перенесет операцию на мениске, но сможет вернуться по ходу плей-офф
Евро-202415:15
Десяток отличий от МинСпорта: анализ состава сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK