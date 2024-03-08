Джошуа - Нганну: раскрыты гонорары соперников за бой

Британец заработает в два с половиной раза больше камерунца.

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1).

Бой возглавит вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который состоится в ночь с 8 на 9 марта.

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Перед боем были озвучены гонорары будущих соперников. Как утверждает IFL TV, британский боксер заработает за поединок 50 миллионов долларов, в то время как камерунский боец получит 20 миллионов долларов.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на бой Джошуа - Нганну.

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