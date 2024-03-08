Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой 08.03.2024

Прогноз на бой Джошуа - Нганну. Узнай на ISPORT.ua кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

В пятницу, 8 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большое боксерское шоу, главным событием которого станет бой между бывшим объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) и звездой ММА камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Джошуа после двух подряд поражений от Александра Усика и потери всех титулов продолжает свое возвращение на былые позиции. Британский боксер поочередно одолел Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса и Отто Валлина, а теперь померяется силами с экс-чемпионом UFC.

Для Нганну будущий бой станет только вторым на профессиональном ринге. В своем дебютном поединке в боксе в октябре прошлого года камерунский боец потерпел неоднозначное поражение раздельным решением судей от обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

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Коэффициент и ставки на бой Джошуа - Нганну

По мнению экспертов, фаворитом будущего противостояния является британский боксер.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа - Нганну:

Победа Джошуа : 1.36

: 1.36 Ничья : 26.00

: 26.00 Победа Нганну: 3.74

Досрочная победа Джошуа в этом поединке оценивается в 1.80, а Нганну - в 4.50. На победу британца по очкам можно поставить с коэффициентом 3.60, а камерунца - с 17.00.

Статистика боев Джошуа и Нганну

Между собой соперники проведут первый поединок, а со статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Джошуа - Нганну

27 победы 0

24 нокаутом 0

0 ничьи 0

3 поражения 1

Начало поединка ожидается после 00:00 по киевскому времени.

Ранее Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа.

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