Джошуа - Нганну: лучшие кадры боя в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) провел поединок с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

Британец в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а во втором уже нокаутировал.

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ISPORT представляет лучшие фотографии с боя:

Напомним, на ISPORT доступно видео нокаута в поединке Джошуа - Нганну.

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