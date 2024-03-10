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"Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну

Красюк обратился к Эй Джею со словами благодарности.
Сегодня, 13:25
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал досрочную победу бывшего чемпиона Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.

Представитель украинского боксера похвалил британца за яркое выступление.

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"Эй Джей, спасибо, что показал, что такое бокс на самом деле. Удачи и пусть бережет тебя Бог", - написал Красюк в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Александр Красюк фрэнсис нганну

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