"Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну
Красюк обратился к Эй Джею со словами благодарности.
Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал досрочную победу бывшего чемпиона Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну.
Представитель украинского боксера похвалил британца за яркое выступление.
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"Эй Джей, спасибо, что показал, что такое бокс на самом деле. Удачи и пусть бережет тебя Бог", - написал Красюк в сети X.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.
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