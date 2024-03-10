iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри

Легендарный боксер оценил сокрушительную победу британца над камерунцем.
Сегодня, 14:49
Джошуа нокаутировал Нганну / Getty Images
Джошуа нокаутировал Нганну / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну, вспомнив также бой звезды ММА против Тайсона Фьюри.

По мнению легендарного боксера, Эй Джею удалось убедительно одолеть камерунца, поскольку он не стал недооценивать соперника.

Читай также: "Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну

"Как я всегда говорил, все дело в обученности. Эй Джей сделал то, что он должен был сделать. К тому же он продемонстрировал, как обученность и опыт играют ключевую роль.

Прежде чем вы начнете говорить о Фьюри, он недооценил Нганну и почти поплатился за это. Эй Джей этого не сделал", - написал Льюис в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Леннокс Льюис фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну "Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну
Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой Джошуа озвучил имена потенциальных соперников на следующий бой
Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Другие18:47
Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья
Европа18:25
Бывший тренер Баварии обсудил с президентом Барселоны возможное сотрудничество
Европа18:18
Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию
Формула 117:55
РБ обвинил Магнуссена в неспортивном поведении и намерен жаловаться в ФИА
Европа17:54
Милан обыграл на своем поле Эмполи
Киберспорт17:40
Valve официально анонсировали The International 2024
Европа17:24
Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины
Бокс17:05
"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну
Европа16:55
Тоттенхэм одержал уверенную победу над Астон Виллой на выезде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK