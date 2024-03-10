Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну, вспомнив также бой звезды ММА против Тайсона Фьюри.

По мнению легендарного боксера, Эй Джею удалось убедительно одолеть камерунца, поскольку он не стал недооценивать соперника.

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"Как я всегда говорил, все дело в обученности. Эй Джей сделал то, что он должен был сделать. К тому же он продемонстрировал, как обученность и опыт играют ключевую роль.

Прежде чем вы начнете говорить о Фьюри, он недооценил Нганну и почти поплатился за это. Эй Джей этого не сделал", - написал Льюис в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.

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