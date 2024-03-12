Менеджер Фьюри раскрыл неожиданную причину неубедительного выступления против Нганну

Представитель британца поделился подробностями о его состоянии перед поединком.

Спенсер Браун, менеджер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, вспомнил последний бой своего подопечного против Фрэнсис Нганну, в котором тот побывал в нокдауне и одержал победу раздельным решением судей.

Как утверждает представитель "Цыганского короля", причиной слабого выступления стало то, что британец не спал несколько дней перед поединком.

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"Я вам назову причину, это эксклюзив - он не спал три дня перед поединком. Это и была причина плохого выступления, я был там и все видел.

Он не мог заснуть. Сейчас мы это исправили, он поехал в новый лагерь, где все отлично", - приводит слова Брауна Boxing Social.

Ранее промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну.

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