Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс
В Киеве прошел вечер бокса.
Украинский боксер Назри Рагимов в Киеве встретился с колумбийцем Хорхе Мойя.
Бой был за титул WBC Youth Silver в первом полутяжелом весе и именно украинец одержал победу.
Уже во втором раунде Рагимов мощным ударом отправил оппонента в нокаут.
На ISPORT также доступен материал о чемпионском пути Андрея Богачука.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!