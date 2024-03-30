Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс

Украинский боксер Назри Рагимов в Киеве встретился с колумбийцем Хорхе Мойя.

Бой был за титул WBC Youth Silver в первом полутяжелом весе и именно украинец одержал победу.

Уже во втором раунде Рагимов мощным ударом отправил оппонента в нокаут.

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