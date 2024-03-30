iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс

В Киеве прошел вечер бокса.
Вчера, 23:15
Назир Рахимов / Getty Images
Назир Рахимов / Getty Images

Украинский боксер Назри Рагимов в Киеве встретился с колумбийцем Хорхе Мойя.

Бой был за титул WBC Youth Silver в первом полутяжелом весе и именно украинец одержал победу.

Уже во втором раунде Рагимов мощным ударом отправил оппонента в нокаут.

На ISPORT также доступен материал о чемпионском пути Андрея Богачука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс

Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера Легенда МЮ и сборной Англии может дебютировать в боксерском промоушене известного блоггера
Кличко, Усик и Джошуа: ТОП-5 боев, от которых отказался Тайсон Фьюри Кличко, Усик и Джошуа: ТОП-5 боев, от которых отказался Тайсон Фьюри
Инуэ стал абсолютным чемпионом второго легчайшего веса, нокаутировав Тапалеса Инуэ стал абсолютным чемпионом второго легчайшего веса, нокаутировав Тапалеса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину
Европа23:40
"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка
Бокс23:15
Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс
22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Таи
Европа22:50
Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством
Европа22:23
Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг
Украина22:19
Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет
Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK