Сергей Богачук. Путь к бою за звание чемпиона

ISPORT рассказывает об украинском боксере, который может стать чемпионом мира.

Уроженец Винницы Сергей Богачук в ночь с 30 на 31 марта может стать временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC.

Кто такой El Flaco и какой он прошел путь к чемпионскому бою, расскажет ISPORT.

Любительская карьера

Сергей начал заниматься боксом с детства, ведь мечтал быть спортсменом, чтобы защитить себя. Первым тренером был Виталий Николаевич Хрусталь, который тренировал детей в школе. Прозанимался с ним около трех лет, а затем Хрусталь ушел из бокса.

Тренером Богачука дальше стал Николай Маньковский. Под его руководством он поехал на чемпионат Украины среди юниоров, где стал пятым. Через год Сергей выиграл чемпионат Украины среди молодежи во Львове.

"Это были одни из важнейших соревнований в моей жизни. Будучи перворазрядником я до финала провел пять боев, в которых прошел четырех мастеров спорта. В финале я победил тогдашнего чемпиона Европы львовянина Ивана Романова. На том чемпионате я выполнил норматив и стал мастером спорта. С тех пор все понемногу и закрутилось".

За любительскую карьеру он провел 31 поединок, в которых 21 раз победил и 10 раз проиграл.

Среди достижений стоит отметить, что он становился чемпионом Украины среди молодежи, двукратным чемпионом Украины до 22 лет. В 2015 году стал серебряным призером на чемпионате Украины среди взрослых в весе до 69 кг.

Украинские атаманы

В 2015-2016 годах он выступал в полупрофессиональной лиге Всемирная серия бокса, где выступал за команду Украинские атаманы.

По словам спортсмена, он заменил соотечественника и оказался в команде.

"Кто-то травмировался, а другой боксер только проводил бой и не мог поехать, поэтому взяли меня. Где-то за неделю-две позвонили и предложили боксировать. Я всегда был в форме, потому что постоянно тренировался в зале и согласился".

В первом поединке он проиграл Гектору Рейесу из Мексики. Его похвалили, ведь считали, что украинца засудили.

На следующий сезон его уже включили в состав Украинских атаманов. Самая значимая победа была над чемпионом мира и олимпийским чемпионом кубинцем Рониэлем Сотолонго.

"Никто не хотел с ним боксировать. Если честно, на меня не надеялись и ставили просто отбоксировать. Никто не думал не то, что я бы мог выиграть, а вообще, что продержусь пять раундов. После того боя все пошло по восходящей. Именно тот бой, по моему мнению, дал существенный толчок в моей дальнейшей профессиональной карьере".

Профессиональная карьера

Богачук провалился в отборе на Олимпиаду, так что сразу принял решение перейти в профессионалы. Украинец заявил, что на самом высоком уровне совсем другие условия и требования, чем в любителях.

"В профессионалах если что-то запорол, то отвечаешь за это сам. Например, если не влез в вес, то тебя штрафуют и ты платишь из собственного кармана. На этом уровне уже нельзя допускать ошибок. В профессионалах гораздо сложнее".

В профессионалах он провел 24 поединка - 23 победы (все досрочно) и одно поражение. Соперником, который смог победить Сергея, стал Брэндон Адамс - победа техническим нокаутом.

"Я почувствовал, что он почти сломлен. Немного поспешил. Еще, думаю, сыграло то, что у меня все победы были досрочными. И я начал накручивать себя: "Нужен нокаут! Сейчас я его достану". Я "ломанулся" на него и пропустил. Что еще любопытно. В тот момент у меня не было такого опыта. Будь он, я бы мог прямо на колено присесть или в клинч войти. А так, я пропустил и стал пятиться. Поэтому все так и получилось".

История с прозвищем - El Flaco

Богачук получил это прозвище из-за своего веса.

"Я весил 66,7 кг со своим ростом 183 сантиметра. Как только приехал, то Санчес сразу спросил буду ли я боксировать в категории до 74 кг. Я ему рассказал сколько вешу и что это нормальный для меня вес, хотя он очень удивился.

Затем он спросил, имею ли я какое-то прозвище. Ничего такого не было, и Санчес или Головкин назвали меня "El Flaco". Так оно ко мне и приклеилось. Ну "El Flaco", ну "худой" - я и сейчас не очень большой. Сильно об этом не задумывался - пусть будет".

В титульном бою соперником Богачук будет мексиканец Брайан Мендоса. Начало боя ориентировочно в 02:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!