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"Нужно потерпеть": Джошуа высказался о потенциальных соперниках

Британский боксер признался, что пока не знает, с кем может провести следующий бой.
Вчера, 23:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что пока у него нет предположений, кто может стать его следующим соперником.

По словам британского боксера, определенная ясность в этом вопросе может наступить после поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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"Не знаю, кто будет следующим соперником. Но говорят, что нужно потерпеть, пока состоится бой Усика с Фьюри за все титулы.

И потом, как только это будет сделано - надеюсь, смогу выбить дверь и получить свой шанс", - приводит слова Джошуа DAZN.

Ранее промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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