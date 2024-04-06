"Нужно потерпеть": Джошуа высказался о потенциальных соперниках
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что пока у него нет предположений, кто может стать его следующим соперником.
По словам британского боксера, определенная ясность в этом вопросе может наступить после поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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"Не знаю, кто будет следующим соперником. Но говорят, что нужно потерпеть, пока состоится бой Усика с Фьюри за все титулы.
И потом, как только это будет сделано - надеюсь, смогу выбить дверь и получить свой шанс", - приводит слова Джошуа DAZN.
Ранее промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа.
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