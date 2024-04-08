"Не думаю, что Тайсон боксировал с кем-то подобным": Экс-чемпион сделал однозначный прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи уверен, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик должен справиться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинский боксер превосходит своего оппонента по многим показателям.

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"Усик победит, я не хочу устраивать кому-то холодный душ, но я вижу победу Усика, потому что он гораздо более универсальный боец.

Я не думаю, что Тайсон боксировал с кем-то подобным ему, а Усик будет так настроен на этот бой. Александр Усик в хорошей форме, вероятно, сможет потягаться с любым супертяжеловесом, который когда-либо жил. Усик имеет высокий боксерский IQ. Он очень умен, очень рассудителен, он отлично бьет, у него хороший тайминг, он может свести на нет размеры больших парней.

Именно это, я думаю, он и сделает против Фьюри: он сможет нивелировать его габариты и компенсировать разницу в размерах, сближаясь, оставаясь вблизи, перерабатывая Тайсона, возможно, изматывая его - вот как я вижу этот бой", - приводит слова Маккензи talkSPORT.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик откровенно признался, будет ли целиться в рассечение Фьюри.

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