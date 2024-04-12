"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен заработать миллиард долларов за карьеру.

По словам британского боксера, для достижения этой цели он собирается продолжать сотрудничество с организаторами боев из Саудовской Аравии.

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"Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, наиболее оплачиваемый в боксе.

Так что я хочу и дальше сотрудничать с Саудовской Аравией в плане проведения боев. Если вы хотите получить лучшее, то за лучшее нужно платить", - цитирует Фьюри Boxing News 24.

Ранее Фьюри назвал будущих соперников на десять боев наперед, не исключив трилогию с Усиком.

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