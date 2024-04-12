iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе

Британец рассказал, как рассчитывает заработать космическую сумму.
Сегодня, 12:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен заработать миллиард долларов за карьеру.

По словам британского боксера, для достижения этой цели он собирается продолжать сотрудничество с организаторами боев из Саудовской Аравии.

Читай также: Представлена официальная песня боя Усик - Фьюри

"Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, наиболее оплачиваемый в боксе.

Так что я хочу и дальше сотрудничать с Саудовской Аравией в плане проведения боев. Если вы хотите получить лучшее, то за лучшее нужно платить", - цитирует Фьюри Boxing News 24.

Ранее Фьюри назвал будущих соперников на десять боев наперед, не исключив трилогию с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком "Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком
На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком На десять боев наперед: Фьюри назвал будущих соперников, не исключив трилогию с Усиком
"Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика "Большая никчемная сосиска": Фьюри попытался унизить Джошуа, припомнив ему поражения от Усика
"Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика "Он плаксив, когда дело доходит до этого": Промоутер Фьюри указал на главную слабость Усика
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Евро-202416:23
Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов
15:56
FOREVER.FASTER: РОЗКРИЙ СВОЮ СУПЕРСИЛУ
Формула 115:46
Формула 1 обнародовала календарь сезона 2025 года
НБА15:24
Полиция арестовала экс-игрока НБА, обвиняемого в изнасиловании
Другие страны15:12
Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери
Украина14:55
Суперлига: Ровно - первый финалист плей-офф, Киев-Баскет поборется за бронзу
Европа14:33
Цыганков оказался вне заявки Жироны на матч с Атлетико
Бокс13:58
"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком
Европа13:34
Бавария продлила контракт с преемником Нойера, но еще на два сезона отдаст в аренду
Бокс12:59
"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK