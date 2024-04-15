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"Победителем вижу только одного": Тренер жертвы Усика назвал фаворита его боя с Фьюри

Наставник Даниэля Дюбуа сделал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 14:58
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, которого чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одолел в своем последнем бою, поделился ожиданиями от поединка украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, фаворитом будущего противостояния он считает британского боксера.

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"У меня всегда было одно мнение. Тут дело не в том, что я предвзят. Я говорил об этом еще ранее, еще задолго до их боя, что если Тайсон Фьюри когда-нибудь встретиться с Усиком, то победителем я вижу только одного.

Но это боксерский поединок. Тайсон должен показать свою лучшую игру в эту ночь. Тайсон должен быть в лучшей форме в своей жизни, потому что он выйдет против очень сложного оппонента.

Тяжело выдерживать ритм Усика. Но все еще я скажу, что если тот Тайсон, которого мы знаем, покажет свою лучшую игру, то в этом поединке будет только один победитель, и это - Тайсон Фьюри", - сказал Чарльз в комментарии Pro Boxing Fans.

Бой Усика с Фьюри запланирован на 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее катмен Усика предположил, станет ли рассечение проблемой для Фьюри в бою.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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