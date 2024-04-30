iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хргович назвал имя своего следующего соперника после Дюбуа

Хорват уверен в победе в ближайшем бою и поделился планами на будущее.
Сегодня, 15:05
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что после победы в своем ближайшем бою 1 июня с Даниэлем Дюбуа он намерен встретиться в ринге с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам хорватского боксера, поединок с Эй Джеем должен состояться в сентябре в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Читай также: "Он маленький ребенок": Хргович дерзко наехал на бывшего соперника Усика

"Я размажу Дюбуа, а затем в сентябре приеду на Уэмбли драться с Джошуа. Помните, как футбольная сборная Хорватии приехала на Уэмбли и раскатала английскую сборную? Я сделаю это снова. Я приеду на Уэмбли и размажу Джошуа на глазах у 80 тысяч британцев.

Это мой план, а затем - бой с Фьюри. Но сначала мне нужно позаботиться о "Большой утке", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа филип хргович

Статьи по теме

Промоутер отреагировал на слова Джошуа о четырех возможных соперниках Промоутер отреагировал на слова Джошуа о четырех возможных соперниках
Промоутер Джошуа назвал условие для боя с Уайлдером Промоутер Джошуа назвал условие для боя с Уайлдером
Джошуа оценил вероятность проведения третьего боя с Усиком Джошуа оценил вероятность проведения третьего боя с Усиком
"Все будет иначе": Руис хочет получить третий бой с Джошуа "Все будет иначе": Руис хочет получить третий бой с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов17:50
Боруссия или Бавария? Левандовски рассказал, кого хотел бы видеть в финале ЛЧ
Европа17:39
Довбик и Цыганков могут принести чемпионство Реалу уже в эту субботу
Европа17:25
Буффон признался, что хотел бы переиграть финал Евро-2012
Европа17:21
Легенда Баварии - о матче с Реалом: Такие противостояния разжигают страсть
Киберспорт16:57
ESL Pro League Season 19: победы GamerLegion и MOUZ, матч Monte и Furia - Liquid
Украина16:43
Шахтер отправил нападающего в клуб МЛС
Лига Чемпионов16:25
Бавария - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ММА16:10
"Мне очень жаль": Макгрегор поддержал Нганну после смерти сына
Олимпийские виды15:45
МОК снял документальный фильм об украинской гимнастке
Теннис15:21
Назван соперник Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK