Хргович назвал имя своего следующего соперника после Дюбуа

Хорват уверен в победе в ближайшем бою и поделился планами на будущее.

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что после победы в своем ближайшем бою 1 июня с Даниэлем Дюбуа он намерен встретиться в ринге с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам хорватского боксера, поединок с Эй Джеем должен состояться в сентябре в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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"Я размажу Дюбуа, а затем в сентябре приеду на Уэмбли драться с Джошуа. Помните, как футбольная сборная Хорватии приехала на Уэмбли и раскатала английскую сборную? Я сделаю это снова. Я приеду на Уэмбли и размажу Джошуа на глазах у 80 тысяч британцев.

Это мой план, а затем - бой с Фьюри. Но сначала мне нужно позаботиться о "Большой утке", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Ранее Джошуа назвал дату следующего боя и перечислил четырех возможных соперников.

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