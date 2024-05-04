"Всегда верил в это": Фьюри признался, кем хотел стать в детстве
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, кем мечтал стать в детстве.
Британец отметил, что неспроста пошел в бокс, поскольку всегда хотел быть чемпионом.
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"Я не всегда дрался. Мне не нравилось насилие. Я до сих пор не люблю насилие. Но бокс - это искусство. Вы знаете, что я имею в виду. Я всегда хотел стать чемпионом в супертяжелом весе.
Некоторые маленькие дети хотят стать полицейскими, пожарными, космонавтами. Я с детства хотел стать чемпионом мира в супертяжелом весе, всегда верил в это.
Даже когда все говорили, что я не смогу этого сделать, что он просто большой толстый белый мальчик, должен вести себя прилично, что он не Мохаммед Али и не Майк Тайсон, что он толстый парень из Манчестера. Говорили, что ты не сможешь этого сделать, ты слишком высокий, неловкий, не имеешь удара и подбородка, ты толстый.
Весь этот негатив - это все равно, что подливать бензин в открытый огонь. Это подпитывало меня", - приводит слова Фьюри Queensberry Promotions.
Ранее промоутер Александра Усика призвал помолиться за Тайсона Фьюри.
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