Фьюри показал, в какой форме пребывает перед боем с Усиком
Британский чемпион набрал кондиции к будущему мегафайту.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик уже вскоре встретятся в ринге.
Поединок за звание бесспорного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Чуть более чем за неделю до боя британский боксер показал, какую форму набрал для будущего противостояния.
Соответствующее фото Фьюри опубликовал у себя в Instagram.
Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.
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