Фьюри показал, в какой форме пребывает перед боем с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик уже вскоре встретятся в ринге.

Поединок за звание бесспорного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Чуть более чем за неделю до боя британский боксер показал, какую форму набрал для будущего противостояния.

Соответствующее фото Фьюри опубликовал у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.

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