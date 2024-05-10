Бывший соперник Усика рассказал, чем завершится его бой с Фьюри

Тони Беллью, бывший соперник чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от его боя против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По его мнению, британец может создать трудности для соперника, но в итоге украинец будет контролировать ход поединка и одержит победу единогласным решением судей.

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"Работа, которую Усик проделал против Гассиева в россии, была абсолютно феноменальной. Он не пропустил ни одного удара. Это то, что он способен совершить, когда выходит в ринг.

Усик адаптируется к любому стилю, с которым он сталкивается. Тайсон может создать определенные проблемы на ранней стадии поединка из-за своих габаритов, но, в конце концов, Усик адаптируется, приспособится и будет контролировать ход боя. Он победит единогласным решением судей", - сказал Беллью в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.

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