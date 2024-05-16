"Сумасшедший": Усик раскритиковал отца Фьюри

Украинский боксер упрекнул Джона за его выходку во время встречи.

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу отца Тайсона Фьюри, Джона.

Украинский боксер упрекнул Фьюри-старшего, который устроил потасовку с одним из членов его команды.

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"Это плохое поведение. Моя команда поддерживала меня: "Усик, Усик". Это нормально, когда команда поддерживает тебя. Отец Фьюри тоже кричал: "Тайсон, Тайсон". Это нормально. Но нельзя бить человека.

Отец Фьюри сказал: "Эй, это неуважение к моему сыну". Ты сумасшедший. Почему неуважение? Мы не говорили ничего плохого о Тайсоне. Моя команда говорила только: "Усик, Усик". Его команда кричала: "Тайсон, Тайсон. Фьюри, Фьюри". Но ты ударил парня. Ты же отец, ты большой. Мой друг маленький. Если Джон ударил его и ушел, то это плохое поведение.

Это будто уличная драка. Лично меня это не беспокоит. Но это проблема для Джона Фьюри. У меня нет вопросов. Мы все увидим", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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