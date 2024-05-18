Промоутер Усика рассказал про потасовку на битве взглядов с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал финальную дуэль взглядов его подопечного с

обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, команда украинца была готова к тому, что британец будет провоцировать.

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"Парень толкнул Усика, вот что я увидел. Затем его команда начала кричать, что-то вроде этого: "Пусть бойцы делают свою работу". После этого я сказал: "Тайсон, пожалуйста, веди себя хорошо". Возможно, это было более эмоционально, но на этом все.

Сергей сказал Усику перед выходом: "Он может толкнуть тебя. Не нужно выяснять кто лучший преждевременно, хотя мы и так знаем это. Но у нас нет выхода, мы должны пройти все процедуры", - приводит слова Красюка Boxing News 24.

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