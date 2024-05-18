iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика рассказал про потасовку на битве взглядов с Фьюри

Команда украинца была готова, что британец толкнет его.
Сегодня, 09:32
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал финальную дуэль взглядов его подопечного с 
обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, команда украинца была готова к тому, что британец будет провоцировать.

Читай также: Владимир Кличко назвал преимущество Усика, которое принесет ему победу в бою с Фьюри

"Парень толкнул Усика, вот что я увидел. Затем его команда начала кричать, что-то вроде этого: "Пусть бойцы делают свою работу". После этого я сказал: "Тайсон, пожалуйста, веди себя хорошо". Возможно, это было более эмоционально, но на этом все.

Сергей сказал Усику перед выходом: "Он может толкнуть тебя. Не нужно выяснять кто лучший преждевременно, хотя мы и так знаем это. Но у нас нет выхода, мы должны пройти все процедуры", - приводит слова Красюка Boxing News 24.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику "Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
"Я не ожидал, что этот день наступит": легенда Севильи покинет клуб "Я не ожидал, что этот день наступит": легенда Севильи покинет клуб
УПЛ: Динамо проведет матч с Кривбассом УПЛ: Динамо проведет матч с Кривбассом
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров

Последние новости

Бокс11:27
"Тайсон, не бойся": Усик обратился к своему сопернику
Бокс11:10
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Европа11:07
"Я не ожидал, что этот день наступит": легенда Севильи покинет клуб
Украина10:55
УПЛ: Динамо проведет матч с Кривбассом
Бокс10:40
Усик и Беринчик проведут чемпионские бои уже этой ночью
Бокс10:35
"Всегда припасено что-то новое": Владимир Кличко оценил психологическое состояние Фьюри перед боем с Усиком
Бокс10:16
Беринчик - Наваррете: видео онлайн-трансляция поединка
Европа10:07
Фанат МЮ проехал на велосипеде через полмира, чтобы увидеть Олд Траффорд
Бокс09:51
Джошуа сделал окончательный прогноз на бой Усик - Фьюри
Бокс09:43
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK