Промоутер Фьюри объяснил слова Тайсона, что Усик выиграл из-за войны

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри, высказался о поведении своего клиента.

Функционер прокомментировал слова британца, который заявил, что судьи отдали победу в бою Александру Усику из-за войны в Украине.

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"У Тайсона биполярное расстройство, такие люди говорят то, что думают. Вы видели, что Тайсон целовал Усика после боя по меньшей мере трижды в лоб и в щеку.

Фьюри говорил в прошлом, что завершает с боксом, но потом почти сразу возвращался, это один из симптомов людей, у которых есть эта ужасная болезнь", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Напомним, легендарный Холифилд оценил победу Усика в бою с Фьюри.

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