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Жертва Джошуа получил длительную дисквалификацию за допинг

В своем последнем бою Хелениус стал немедленной заменой для Эй Джея из-за аналогичных проблем у Уайта.
Сегодня, 16:58
Джошуа нокаутировал Хелениуса / Getty Images
Джошуа нокаутировал Хелениуса / Getty Images

Финский представитель супертяжелого дивизиона Роберт Хелениус получил дисквалификацию на два года за употребление допинга.

40-летний боксер в своем последнем бою 12 августа 2023 года был нокаутирован Энтони Джошуа. После поединка финн провалил тест на запрещенные вещества.

Как сообщает talkSPORT, в организме Хелениуса был обнаружен кломифен. Спортсмен пытался оправдать себя, но не смог доказать свою невиновность, из-за чего был отстранен от бокса.

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Официально дисквалификация продлится до 17 сентября 2025 года.

"Получив сообщение о нарушении антидопинговых правил, господин Хелениус заявил, что кломифен, обнаруженный в его образце мочи, вероятно, появился в результате употребления яиц и куриного мяса.

Однако на запрос UKAD господин Хелениус не смог предоставить никаких доказательств того, что яйца и куриное мясо, которые он съел перед боем, были получены от кур, которым вводили кломифен", - говорится в заявлении антидопингового органа UKAD.

Стоит отметить, что на бой с Джошуа Хелениус стал немедленной заменой вместо изначального соперника Диллиана Уайта, который также провалил тест на допинг перед поединком.

Напомним, ранее Уайт успешно вернулся после допингового скандала, остановив Хаммера.

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