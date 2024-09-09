Сиренко получил соперника на ближайший бой

Непобежденный украинский супертяжеловес вернется в ринг в октябре.

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислава Сиренко (21-0, 18 КО) узнал имя своего соперника на ближайший бой.

По информации BoxRec, непобежденный украинец встретится в ринге с американцем Брендоном Кармаком (7-5-3, 4 КО).

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Поединок, как и ожидалось, состоится 1 октября. Бой пройдет на арене Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле, штат Теннеси, США.

Напомним, что в своем последнем бою в июне этого года Сиренко победил американца Кейта Барра, четырежды отправляя его в нокдаун.

Ранее сообщалось, что Сиренко начал сотрудничество с компанией Queensberry Promotions.

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