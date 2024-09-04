Сиренко назвал точную дату своего следующего боя

Украинский представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко (21-0, 18 КО) рассказал о своих ближайших планах.

По словам непобежденного украинского боксера, он вернется в ринг 1 октября, а место проведения боя и соперник станут известны позже.

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"У меня запланирован бой на 1 октября. Это будет поединок для того, чтобы оставаться активным. Так что я тренируюсь, готовлюсь к этому поединку. Это не будет большое имя для меня, но это будет еще один шаг, чтобы вернуться в ринг после долгой паузы из-за травмы.

Я надеюсь, в конце этого года у меня будет шанс показать себя с намного лучшей оппозицией. Я не знаю, где состоится поединок, не знаю, с кем, но мне кажется, что я готов ментально и физически к хорошему бою. И хороший поединок будет для меня благословением и шансом продемонстрировать мои навыки, показать, кто я. Я этого действительно жду", - сказал Сиренко в комментарии BWTM SPORTS GAMING.

Напомним, что в своем последнем бою в июне этого года Сиренко победил американца Кейта Барра, четырежды отправляя его в нокдаун.

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