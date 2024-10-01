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"Сделал все, что можно": Экс-чемпион предположил, когда Усик завершит карьеру

Хасим Рахман поделился мыслями о будущем украинского боксера.
Сегодня, 16:43
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Хасим Рахман высказался по поводу карьеры обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика.

По его мнению, украинцу, достигшему наивысших результатов, уже особо нечего доказывать и после реванша с Тайсоном Фьюри и боя с победителем второго поединка Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа он может уйти на пенсию.

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"Я думаю, что Усик должен драться с победителем реванша Джошуа - Дюбуа, а затем завершить карьеру.

Этот человек сделал все, что можно сделать в боксе. Он один из величайших чемпионов в истории. Он золотой медалист Олимпиады, абсолютный чемпион в крузервейте, абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Что еще можно сделать? Он сделал это все.

Я не верю, что лучшие парни будут в ринге после 2025 года. Я думаю, что Фьюри, Усик и Джошуа могут уйти до конца 2025 года", - сказал Рахман в комментарии FightHype.com.

Ранее сообщалось, что Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.

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