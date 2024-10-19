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Джошуа отговаривают от незамедлительного реванша с Дюбуа и посоветовали другого именитого соперника

Экс-чемпион призвал британца не спешить с повторным боем против недавнего обидчика.
Вчера, 23:08
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Энтони Джошуа не стоит проводить незамедлительный реванш против обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

По его мнению, британцу стоит дождаться результата второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри и встретиться с соотечественником, если тот снова проиграет украинцу.

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"Я искренне считаю, что Джошуа не стоит проводить незамедлительный реванш с Даниэлем Дюбуа. Если бы их бой проходил по-другому, и он бы оказался в нокауте с одного удара, то тогда можно было бы говорить о немедленном реванше. Но Джошуа следует пойти в зал, немного поспарринговать и посмотреть, что произойдет в реванше Фьюри с Усиком. Это даст ему небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и понять, насколько сильно он хочет остаться в этой игре.

Если Усик победит Фьюри, который является андердогом, то Джошуа может посмотреть в его сторону. Если Фьюри снова проиграет, то его бой против Энтони Джошуа будет большим. Он соберет стадион Уэмбли. Джошуа получит огромный гонорар перед завершением карьеры. И если он побьет Фьюри, то сможет уйти из бокса с высоко поднятой головой", - сказал Фроч.

Ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа

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