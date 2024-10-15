"Может Джошуа, а может и нет": промоутер раскрыл будущее Дюбуа

Уоррен заявил, что британец не собирается расставаться с чемпионским поясом.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился мнением о следующем бое своего клиента.

По словам функционера, Дюбуа проведет свой поединок на старте 2025 года.

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"Дюбуа будет боксировать в начале следующего года. Мы просто рассматриваем несколько поединков.

Я надеюсь, что мы решим на следующей неделе, с кем он будет драться. Но Даниэль намерен защитить свой титул, и мы увидим, с кем это будет.

Это может быть Джошуа, а может и нет. Зависит от обстоятельств. Дюбуа действительно заявил о себе на мировой арене с размахом, не правда ли?", - приводит слова промоутера talkSPORT.

В сентябре Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Напомним, Чисора призвал Джошуа немедленно провести реванш с Дюбуа.

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