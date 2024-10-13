Чисора призвал Джошуа немедленно провести реванш с Дюбуа

Представитель супертяжелого веса Дерек Чисора высказался о возможном реванше между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

По его мнению, Эй Джей должен незамедлительно провести второй бой, поскольку не видит для него других вариантов.

Читай также: "Вы с ума сошли?": Хирн недоумевает от того, что предложили Джошуа после поражения от Дюбуа

"Он должен незамедлительно получить реванш, почему бы нет? Обращайся к Даниэлю Дюбуа, новому чемпиону и новому коронованному королю Соединенного Королевства. Эй Джей должен выйти на него.

Что еще он собирается делать, с кем он собирается драться? С Деонтеем Уайлдером? А потом еще с кем-то, а потом вернуться и встретиться с Даниэлем Дюбуа? Нет, он должен вернуться к реваншу", - заявил Чисора в комментарии The Stomping Ground.

Ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!