Майк Тайсон назвал одного боксера, которому точно бы проиграл
Легенда бокса признает, что в прайме все равно бы уступил Мухаммеду Али.
Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон высказался по поводу своей карьеры.
По словам легенды бокса, на своем пике он проиграл бы только Мухаммеду Али.
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"Я великий боксер, но я хочу вам кое-что сказать, когда мы говорим о Мухаммеде Али, то в этой ситуации каждая голова должна склониться перед ним.
Каждый должен признать, он величайший за все времена. У меня не было бы шансов", - приводит слова американца Seconds Out.
Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.
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