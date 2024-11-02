Майк Тайсон назвал одного боксера, которому точно бы проиграл

Легенда бокса признает, что в прайме все равно бы уступил Мухаммеду Али.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон высказался по поводу своей карьеры.

По словам легенды бокса, на своем пике он проиграл бы только Мухаммеду Али.

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"Я великий боксер, но я хочу вам кое-что сказать, когда мы говорим о Мухаммеде Али, то в этой ситуации каждая голова должна склониться перед ним.

Каждый должен признать, он величайший за все времена. У меня не было бы шансов", - приводит слова американца Seconds Out.

Ранее Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров в мире.

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