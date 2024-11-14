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Оскар Де Ла Хойя назвал условие для победы Майка Тайсона в бою с Полом

Промоутер назвал ключевой раунд, который расставит все вопросы по поволу победителя.
Сегодня, 07:25
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на бой между легендарным Майком Тайсоном и видеоблогером Джейом Полом.

По словам промоутера, у иконы бокса есть три раунда, чтобы победить своего соперника.

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"У Майка Тайсона есть три раунда, чтобы решить все дела в ринге. После третьего раунда его бензобак начнет опустошаться. Тайсон начнет угасать. В его возрасте очень сложно продержаться больше трех раундов.

Если Майк нанесет правильный удар в первых трех раундах, то это может стать "Сайонарой" для Джейка Пола. Я отдаю победу Джейку Полу, если мы увидим четвертый раунд", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.

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