Оскар Де Ла Хойя назвал условие для победы Майка Тайсона в бою с Полом
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя сделал прогноз на бой между легендарным Майком Тайсоном и видеоблогером Джейом Полом.
По словам промоутера, у иконы бокса есть три раунда, чтобы победить своего соперника.
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"У Майка Тайсона есть три раунда, чтобы решить все дела в ринге. После третьего раунда его бензобак начнет опустошаться. Тайсон начнет угасать. В его возрасте очень сложно продержаться больше трех раундов.
Если Майк нанесет правильный удар в первых трех раундах, то это может стать "Сайонарой" для Джейка Пола. Я отдаю победу Джейку Полу, если мы увидим четвертый раунд", - приводит слова промоутера Boxing News 24.
Напомним, Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.
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