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"Все еще мощный панчер": Бывший соперник дал совет Джошуа по поводу его будущего

Уайт высказался о завершении карьеры Эй Джеем после поражения от Дюбуа.
Сегодня, 20:29
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images
Энтони Джошуа и Диллиан Уайт / Getty Images

Диллиан Уайт, экс-претендент на титул в супертяжелом весе и бывший соперник Энтони Джошуа, поделился мыслями о его дальнейшей карьере.

По мнению британского боксера, его соотечественнику еще слишком рано уходить на пенсию, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа.

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"У него все еще осталось много сил, и он по-прежнему большая шишка. Как вы могли заметить в бою с Дюбуа, Джошуа все еще мощный панчер. Он потряс Дюбуа перед тем, как Даниэль нанес финальный удар.

Трудно сказать, но Джошуа - молодой, сильный, его форма выглядит потрясающей. У него все еще осталось много боев. Люди слишком акцентируют внимание на поражениях в супертяжелом весе. Поэтому много боев не получается организовать. Их не устраивают, потому что люди сильно акцентируют внимание на результате, вместо того чтобы просто наслаждаться тем фактом, что два топовых бойца дерутся друг с другом", - цитирует Уайта Sky Sports.

Ранее тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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