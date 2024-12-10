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Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком

Скандальный россиянин подтвердил интерес к поединку.
Сегодня, 12:04
Артур Бетербиев / Getty Images
Артур Бетербиев / Getty Images

Абсолютный чемпион мир в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о поединке впротив обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

По словам россиянина, он хотел бы оказаться в ринге с представителем Украины из-за прошлых боев.

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"Это фэнтези-бои. Он не спустится, и я, наверное, туда не поднимусь. Чисто по спортивной составляющей мне, конечно, интересен этот бой, потому что мы боксировали по любителям на Олимпиаде, на чемпионате мира. Вот по профессионалам было бы интересно попробовать. У меня спортивный интерес к этому бою был бы намного больше, чем денежный. Конечно, мне нужно будет время на подготовку.

Он сейчас абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Я же не говорю, что я такой крутой, что хочу боксировать с абсолютным чемпионом мира. Просто у нас была предыстория", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Ранее Бриедис назвал последний бой Усика в карьере.

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