Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком

Абсолютный чемпион мир в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о поединке впротив обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

По словам россиянина, он хотел бы оказаться в ринге с представителем Украины из-за прошлых боев.

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"Это фэнтези-бои. Он не спустится, и я, наверное, туда не поднимусь. Чисто по спортивной составляющей мне, конечно, интересен этот бой, потому что мы боксировали по любителям на Олимпиаде, на чемпионате мира. Вот по профессионалам было бы интересно попробовать. У меня спортивный интерес к этому бою был бы намного больше, чем денежный. Конечно, мне нужно будет время на подготовку.

Он сейчас абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Я же не говорю, что я такой крутой, что хочу боксировать с абсолютным чемпионом мира. Просто у нас была предыстория", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

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