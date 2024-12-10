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"У него есть мозги": бывший чемпион мира назвал раунд, в котором Усик нокаутирует Фьюри

Мурер сравнил способности украинца и британца.
Сегодня, 15:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Майкл Мурер высказался про реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Боксер считает, что украинец досрочно победит британца.

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"Фьюри спарринговал с левшами, я уверен, он думает, что все сделал правильно, чтобы победить левшу. Шугар Хилл Стюард делает с ним отличную работу, но у Усика просто есть мозги, чтобы сделать намного больше.

Ранее Фьюри не был серьезным боксером, он был в плохой форме. Усик же всегда был в хорошей форме, всегда делал правильные вещи. Я думаю, что Усик остановит его, вероятно, в 10-м или 11-м раунде. Я считаю, что Усик победит", - сказал Мурер в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее Хирн назвал интригу реванша между Усиком и Фьюри.

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