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Леннокс Льюис назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Икона бокса назвал причину, по которой украинец победил британца в первом бою.
Сегодня, 14:55
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Легендарный боксер считает, что украинский чемпион является фаворитом на победу.

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"Я не могу пойти против Усика, ведь он доказывал, что непобедим, и он до сих пор остается непобежденным. 

Все сводится к тому, кто боксирует лучше. Кто умнее в ринге. Я не думаю, что Тайсон был умным в первом бою. Он немного заигрывался и дал Усику легко набирать очки. 

Александр – сложный соперник. Он все время двигается, он всегда бьет, он в отличной форме. И его трудно победить", - приводит слова британца Droeks on Boxing.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее бывший чемпион мира назвал раунд, в котором Усик нокаутирует Фьюри.

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