"Он сломал ему лицевую кость": Бриедис раскрыл секрет победы Усика над Джошуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис вспомнил бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам бокера, британец плохо выступил в первом поединке с украинцем из-за того, что мало готовился к этому бою.

Читай также: "У него есть мозги": бывший чемпион мира назвал раунд, в котором Усик нокаутирует Фьюри

"Я с Усикомразговаривал, и он мне говорил, что восемь месяцев ждал этого боя. Никто его не оглашал, между собой команды разговаривали, менеджеры разговаривали. Он пахал восемь месяцев и чувствовал, что этот бой будет. Джошуа узнал за три месяца.

Поэтому был такой разрыв в доминировании, который Усик показал во время первого боя. Джошуа не ожидал, что покажет Усика. По-моему, он ему сломал лицевую кость", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Первый бой Усика с Джошуа состоялся в сентябре 2021 года и закончился победой украинца единогласным решением судей.

Ранее Бриедис назвал последний бой Усика в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!