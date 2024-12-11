"Он сломал ему лицевую кость": Бриедис раскрыл секрет победы Усика над Джошуа
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис вспомнил бой Александра Усика и Энтони Джошуа.
По словам бокера, британец плохо выступил в первом поединке с украинцем из-за того, что мало готовился к этому бою.
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"Я с Усикомразговаривал, и он мне говорил, что восемь месяцев ждал этого боя. Никто его не оглашал, между собой команды разговаривали, менеджеры разговаривали. Он пахал восемь месяцев и чувствовал, что этот бой будет. Джошуа узнал за три месяца.
Поэтому был такой разрыв в доминировании, который Усик показал во время первого боя. Джошуа не ожидал, что покажет Усика. По-моему, он ему сломал лицевую кость", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.
Первый бой Усика с Джошуа состоялся в сентябре 2021 года и закончился победой украинца единогласным решением судей.
Ранее Бриедис назвал последний бой Усика в карьере.
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