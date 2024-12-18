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Организаторы реванша Усик - Фьюри задействуют в оценивании боя искусственный интеллект

На официальные результаты поединка нововведение влиять не будет.
Сегодня, 12:59
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Организаторы реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри решили прибегнуть к революционным нововведениям.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сообщил, что в этом бою будет задействован искусственный интеллект.

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По его словам, в качестве эксперимента ИИ будет оценивать поединок без влияния на официальный результат.

"Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Свободный от предубеждений и человеческих ошибок, он представлен The Ring.

Этот новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время самого большого боя столетия - Усик - Фьюри 2 21 декабря. Не пропустите, как история творится у вас на глазах", - написал Аль аш-Шейх в сети X.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Александр Усик пообещал сюрприз Тайсону Фьюри на реванш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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