Организаторы реванша Усик - Фьюри задействуют в оценивании боя искусственный интеллект

Организаторы реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри решили прибегнуть к революционным нововведениям.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сообщил, что в этом бою будет задействован искусственный интеллект.

По его словам, в качестве эксперимента ИИ будет оценивать поединок без влияния на официальный результат.

"Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Свободный от предубеждений и человеческих ошибок, он представлен The Ring.

Этот новаторский эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время самого большого боя столетия - Усик - Фьюри 2 21 декабря. Не пропустите, как история творится у вас на глазах", - написал Аль аш-Шейх в сети X.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight 🤖 Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 🥊… pic.twitter.com/RdslVlBLRC