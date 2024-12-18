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Усик - Фьюри: на кону будет новый чемпионский пояс

WBC презентовало пояс приуроченный к важной дате.
Сегодня, 08:23
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Уже 21 августа в Эр-Рияде состоится матч-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Победитель этого противостояния получит уникальный пояс, посвященный 50-летию "The Rumble in the Jungle" - легендарного боксерского поединка между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом, который состоялся 30 октября 1974 года в Киншасе, Заир (ныне Демократическая Республика Конго).

В первом бою между этими боксерами победу раздельным решением одержал украинский боксер.

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