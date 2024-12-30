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"Он добился большего прогресса": Чжилей оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Китанец усомнился в амбициях британца.
Сегодня, 09:55
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о возможном реванше обладателя титула IBF в его весовой категории Даниэля Дюбуа и объединенного чемпиона Александра Усика.

По словам китайца, Даниэль добился прогресса в карьере, но этого, вероятно, не хватит для победы над украинцем.

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"В последний год или два были очень плодотворны для Дюбуа.

Он добился большого прогресса, но я сомневаюсь, что этот парень сможет эффективно драться против Усика", - приводит слова Чжана Seconds Out.

Напомним, Чжилей рассчитывает получить бой с украинским чемпионом.

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