"Он добился большего прогресса": Чжилей оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком
Китанец усомнился в амбициях британца.
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о возможном реванше обладателя титула IBF в его весовой категории Даниэля Дюбуа и объединенного чемпиона Александра Усика.
По словам китайца, Даниэль добился прогресса в карьере, но этого, вероятно, не хватит для победы над украинцем.
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"В последний год или два были очень плодотворны для Дюбуа.
Он добился большого прогресса, но я сомневаюсь, что этот парень сможет эффективно драться против Усика", - приводит слова Чжана Seconds Out.
Напомним, Чжилей рассчитывает получить бой с украинским чемпионом.
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