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"Односторонняя победа": Чжилей оценил реванш Усик - Фьюри

Чжан назвал короля дивизиона.
Сегодня, 07:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился мнением относительно реванша между объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, представитель Украины заслуженно победил.

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"Усик совершенно неоспоримый победитель этого реванша. Он показал гораздо лучшее выступление, чем в первом бою. 

Я считаю, что тут была односторонняя победа. Думаю, что сейчас он король супертяжелого дивизиона", - приводит слова Чжана Seconds Out.

Ранее Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком.

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