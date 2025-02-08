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От Алькатраса до Колизея: Турки замахнулся на бои в самых выдающихся достопримечательностях мира

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений продолжил фонтанировать идеями продвижения бокса в массы.
Сегодня, 12:59
Турки Аль аш-Шейх / Getty Images
Турки Аль аш-Шейх / Getty Images

Аравийский функционер стремится расширить географию топ-боев.Турки Аль аш-Шейх предложил проводить поединки в ряде туристических достопримечательностей в разных уголках планеты.

"Что вы думаете о том, чтобы однажды состоялось событие, драка в тюрьме Алькатрас? Теперь это вроде музей.

Знаете, иногда я желаю разные места для боев. Иногда в горах, возможно, когда-нибудь возле пирамид в Мексике, когда-нибудь в Эйфелевой башне во Франции, в Колизее в Италии. Понимаете, какая концепция", – рассказал чиновник ESPN.

Турки Аль аш-Шейх также перечислил ряд других мест, где ему было бы интересно организовать вечера бокса. В частности, в импровизированный список попали гора Рашмор, Музей моря, воздуха и космоса Интерпид в Нью-Йорке и Китайский театр в Голливуде.

Напомним, мексиканец Альварес подписал контракт с Турки на четыре поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Турки Аль аш-Шейх

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