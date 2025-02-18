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"Не хочу наносить вред здоровью": Чжилэй самоуверенно обратился к непобежденному немцу

Китайский боксер поделился мыслями о грядущем поединке за титул временного чемпиона WBC.
Сегодня, 13:55
Чжан Чжилэй и Агит Кабайел / Getty Images
Чжан Чжилэй и Агит Кабайел / Getty Images

41-летний Чжан Чжилэй пообещал победить значительно младше Агита Кабайела. Немецкий боец ​​выйдет в ринг против призера Олимпийских игр 22 февраля.

"Это то, что нужно боксу. Два больших парня бьют друг друга. Один поднимается, другой – падает, так что увидим, что произойдет. Вот чего я хочу. Всегда сталкиваться со сложными вызовами.

Иногда мне жаль. Я не хочу наносить вред здоровью или благополучию кого-то, но мы в этом деле, этом спорте, чтобы проявлять полное уважение с лучшими результатами. Кабайел, я побью тебя", – цитирует китайца Boxing News 24/7.

Бой Чжилэй – Кабайел состоится в рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде. В ринг на Kingdom Arena в разных весовых категориях выйдут Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон, Вирджил Ортис и другие. Немец одержал 25 побед в профессионалах без единого поражения.

К слову, ранее Усик получил вызов на поединок по правилам UFC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агит кабайел Чжан Чжилэй

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