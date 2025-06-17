Мареска прокомментировал полупустой стадион на матче Челси на клубном ЧМ

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о посещаемости клбуного ЧМ.

Напомним, накануне Челси играл против Лос-Анджелеса при полупустых трибунах. На стадион, вмещающий около 70 тысяч человек, пришло лишь чуть более 20 тысяч.

Мареска признал, что атмосфера была очень странной, однако его команда должна уметь играть и при таких трибунах.

Атмосфера была немного странной, стадион был полупустым. Но мы профессионалы и должны адаптироваться к ситуации, к обстановке. Нужно уметь играть и при полном стадионе, и когда он не заполнен – это не должно иметь значения

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