Cевилья не смогла выявить победителя с Вальядалидом

Команды по разу отличились в концовке встречи.

В рамках второго тура чемпионата Испании Севилья встретилась с Вальядолидом. Поединок завершился со счетом 1:1.

Вплоть до 80 минуты все шло к тому, чтобы команды не забили ни единого мяча в противостоянии между собой, но Ануар был другого мнения.

Матч мог завершиться неожиданной победой новичка элитного дивизона, однако на 86 минуте Карим Рекик спас андалусийцев от поражения.

Севилья 1:1 Вальядолид

Голы: Рекик, 86 - Ануар, 80

Севилья: Буну - Монтьель, Рекик, Ньянзу, Акунья (Теллес, 78) - Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 79), Жордан (Окампос, 64) - Гомес (Иско, 68), Ламела, Рафа Мир (Эн-Несири, 63).

Вальядолид: Асенхо - Перес, Санчес, Эль-Ямик (Хоакин Фернандес, 23), Эскудеро (Оласа, 46) - Меса (Плано, 67), Агуадо, Кике Перес - Санчес (Леон, 67), Ануар, Гвардиола (Мончу, 67).