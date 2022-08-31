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Футбол

Коваленко - в старте на матч против Ювентуса

Украинский хавбек впервые выйдет в основе в этом сезоне.
Сегодня, 21:18
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images
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В рамках итальянской Серии А Специя встретится с туринским Ювентусом.

Главный тренер Специи Лука Готти впервые в сезоне доверил место в старте украинцу Виктору Коваленко.

Ранее хавбек дважды появлслся на замену в матчах против Интера и Сассуоло.

Матч между Специей и Ювентусом начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус италия Серия А Виктор Коваленко Специя
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