Коваленко - в старте на матч против Ювентуса
Украинский хавбек впервые выйдет в основе в этом сезоне.
В рамках итальянской Серии А Специя встретится с туринским Ювентусом.
Главный тренер Специи Лука Готти впервые в сезоне доверил место в старте украинцу Виктору Коваленко.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) August 31, 2022
🦅 Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #JuventusSpezia pic.twitter.com/gJ8QRDhtKo
Ранее хавбек дважды появлслся на замену в матчах против Интера и Сассуоло.
Матч между Специей и Ювентусом начнется в 21:45 по киевскому времени.