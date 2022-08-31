Коваленко - в старте на матч против Ювентуса

Украинский хавбек впервые выйдет в основе в этом сезоне.

В рамках итальянской Серии А Специя встретится с туринским Ювентусом.

Главный тренер Специи Лука Готти впервые в сезоне доверил место в старте украинцу Виктору Коваленко.

📌 STARTING XI



🦅 Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #JuventusSpezia pic.twitter.com/gJ8QRDhtKo — Spezia Calcio (@acspezia) August 31, 2022

Ранее хавбек дважды появлслся на замену в матчах против Интера и Сассуоло.

Матч между Специей и Ювентусом начнется в 21:45 по киевскому времени.