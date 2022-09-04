Зинченко впервые проиграл в составе Арсенала
"Канонирам" нанесли первое поражение в сезоне.
В рамках центрального матча шестого тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал со счетом 3:1..
В составе лондонцев в старте вышел украинский универсал Александр Зинченко.
Таким образом, футболист впервые с момента летнего трансфера проиграл в поединке за свою новую команду.
Стоит отметить, что для подопечных Микеля Артеты это также первый проигрыш в текущем сезоне.
После 6 игр у "канониров" 15 очков в активе и первое место в турнирной таблице АПЛ.