Зинченко впервые проиграл в составе Арсенала

В рамках центрального матча шестого тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал со счетом 3:1..

В составе лондонцев в старте вышел украинский универсал Александр Зинченко.

Таким образом, футболист впервые с момента летнего трансфера проиграл в поединке за свою новую команду.

Стоит отметить, что для подопечных Микеля Артеты это также первый проигрыш в текущем сезоне.

После 6 игр у "канониров" 15 очков в активе и первое место в турнирной таблице АПЛ.