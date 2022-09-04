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Зинченко впервые проиграл в составе Арсенала

"Канонирам" нанесли первое поражение в сезоне.
Сегодня, 21:10
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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В рамках центрального матча шестого тура АПЛ Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал со счетом 3:1..

В составе лондонцев в старте вышел украинский универсал Александр Зинченко.

Таким образом, футболист впервые с момента летнего трансфера проиграл в поединке за свою новую команду.

Стоит отметить, что для подопечных Микеля Артеты это также первый проигрыш в текущем сезоне.

После 6 игр у "канониров" 15 очков в активе и первое место в турнирной таблице АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Арсенал Лондон Александр Зинченко
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