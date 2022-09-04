Артета - о поражении МЮ: Если мы продолжим играть так, то снова будем побеждать

В рамках центрального матча шестого тура АПЛ лондонский Арсенал проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мнениями о первом впечатлении в текущей кампании.

Испанский специалист считает, что его подопечные продемонстрировали достаточно высокий уровень игры.

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"Был 8 или 10-минутный период, который потребовался нам для того, чтобы войти в игру. После этого мы наблюдали за привычным Арсеналом, который доминировал и создавал голевые случаи.

Я сказал команде, что игру еще можно спасти, если начнем действовать смелее. Могли забить 2 или 3 гола и закрыть игру, а отдали мяч в выгодной для соперника зоне, который наказывает тебя за такие вещи.

Большая честь ребятам за то, как они играли, но нам нужен лучший результат. В подобных матчах нужна дисциплина, у соперника в составе игроки мирового класса, способные материализовать любую деталь на поле.

Отмененный гол? Мы просим о последовательности. Сегодня наш гол снова отменили, к сожалению, ничего нельзя сделать. Если мы будем играть так постоянно, будем выигрывать матчи», - сказал Артета.